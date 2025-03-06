Пекин опасается изоляции, как СССР во времена холодной войны

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Си Цзиньпин решил проанализировать соперничество между Америкой и СССР времен "холодной" войны. Его беспокоило, что Пекин может оказаться в изоляции, как Москва в свое время.

Издание The Wall Street Journal пишет, что в условиях кризиса внутренней экономики Пекин обороняется, надеясь спасти как можно больше от глобальной торговой системы, которая спасла Китай от нищеты. На другом берегу Тихого океана Трамп намерен перестроить торговую систему, которая, по его мнению, принесла выгоду остальному миру - и больше всего Китаю - за счет США.

И дело не только в торговле. Конкурирующие программы лидеров двух крупнейших экономик мира могут привести к столкновению сверхдержав, невиданному со времен холодной войны, к всеохватывающему соперничеству за экономическое, технологическое и общее геополитическое превосходство.

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Одна из причин, по которой Трамп хочет получить контроль США над Панамским каналом, заключается в том, что он считает китайскую инфраструктуру, созданную там за последние десятилетия, угрозой нацбезопасности.

Китай, который пытался изменить глобальный порядок, объединившись с Россией, оказывается на задворках из-за торговых ограничений и санкций, Пекин страдает от изоляции, теряя рынки сбыта и доступ к важнейшим технологиям.

По словам собеседников, один из уроков, который Си извлек из первой торговой войны с Трампом, заключается в том, что Китай может потерять больше, если пропорционально ответит на повышение пошлин, поскольку США покупают у Китая значительно больше, чем Пекин.

Усилия по экономической изоляции Китая не ограничиваются пошлинами, которые, по словам Трампа, могут достигать 60%. Другие меры включают ограничение китайских инвестиций в США и американских инвестиций в Китай, направленные на отрасли, в которых доминирует Пекин, как судостроение, а также дальнейшее ограничение продажи высокотехнологичной продукции китайским компаниям. Администрация считает, что экспортный контроль не навредит США, а сделает экономику сильнее.

В то же время сам Трамп не исключает возможности заключения новой сделки с Китаем. По словам источников, в конечном итоге США могут заставить Китай согласиться на "структурные изменения" в управлении экономикой, на что Си вряд ли согласится.

По словам источников, Трамп не торопится вести переговоры с Си из-за экономической мощи США. Администрация разрабатывает рычаги, которые можно использовать в переговорах. Трамп также продолжает верить, что он может экономически давить на Китай и одновременно рассчитывает, что отношения с Си могут привести к тому, что две страны найдут общий язык.

Пошлины Трампа против Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт Канады и Мексики, а также удвоил пошлины в отношении Китая.

В ответ министерство торговли Китая также объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, такие как курица, свинина, соя и говядина. Пекин также добавил 15 американских компаний в китайский список экспортного контроля. Позже в Китае заявили, что "готовы бороться до конца".

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