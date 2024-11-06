В прошлом году законодатели 37 штатов предложили более 140 законопроектов, направленных на ограничение трансгендеров.

Представитель демократических сил Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендером, избранным в Палату представителей США. Как пишет Reuters, согласно прогнозам Edison Research, Макбрайд избрана в Палату представителей США, одержав победу на выборах в округе Делавэра.

Отмечается, что 34-летняя сенатор штата одержала победу на конкурентных праймериз в расширенном избирательном округе Делавэра, который считают безопасным для демократов.

В 2020 году она стала первым открытым трансгендером на посту сенатора штата, а ранее, в 2016 году, - первой трансгендерной женщиной, которая выступила на съезде национальной политической партии. Также Макбрайд первой стажировалась в Белом доме при президенте Бараке Обаме в 2012 году.

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Перед выборами в интервью Reuters она подчеркнула, что нацелена на приоритетные вопросы для избирателей, оставляя на заднем плане исторический аспект своей кандидатуры.

"Когда ты первый, тебе часто приходится стремиться быть лучшей версией себя... Но все это не имеет значения, если я не выполняю своих обязанностей как лучший член Конгресса, каким могу быть для Делавэра", - сказала она.

На вопрос о значении ее кандидатуры для молодых трансгендерных американцев она ответила:

"Любой, кто сомневается, достаточно ли велико сердце нашей страны, чтобы принять их, должен знать, что они здесь дома... Наша демократия достаточно велика для всех нас".

По данным Reuters, в 2023 году законодатели 37 штатов США предложили 142 законопроекта, направленные на ограничения в сфере гендерного здравоохранения для трансгендеров, что почти втрое превышает прошлогодний показатель.

Макбрайд, выросшая в Уилмингтоне, штат Делавэр, совершила каминг-аут в 2011 году. Она занялась политикой, стремясь к инклюзивной среде.

Макбрайд уже поблагодарила избирателей в соцсети X:

"Спасибо, Делавэр! Благодаря вашим голосам и ценностям я горжусь тем, что буду вашим следующим членом Конгресса. Делавэр ясно и громко заявил, что мы должны быть страной, которая защищает репродуктивную свободу, гарантирует оплачиваемый отпуск и доступный уход за детьми для всех наших семей, обеспечивает, чтобы жилье и здравоохранение были доступны каждому...".

Трансгендеры в Украине

Напомним, в 2023 году спикером Сил обороны стала трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло. Говорилось, что Сара Эштон - американка, которая с марта 2022 защищает Украину. Она служит в ТРО ВСУ младшим сержантом и является боевым медиком, имеет ранения.

Также говорилось, что Сара информирует англоязычную аудиторию - объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду.

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