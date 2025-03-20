Профсоюз, представляющий работников Департамента образования, возмущен действиями американского президента.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, который дает старт ликвидации Департамента образования США.

Как сообщает CNN, во время подписания указа Трамп был окружен маленькими детьми, которые сидели за своими столами в Белом доме и одновременно подписывали бумаги в папке.

"45 лет после создания Департамента образования США тратят на него гораздо больше денег, чем любая другая страна и тратит больше всего денег на ученика, чем любая другая страна, однако мы внизу списка в вопросе успешности образования", – говорил Трамп ранее, комментируя свои намерения.

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Как реагируют на указ в США

Профсоюз, представляющий работников Департамента образования, возмущен действиями Трампа. Как говорится в материале CNN, национальный президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли подчеркнул, что "директива Трампа о ликвидации этого небольшого, но мощного ведомства разрушит нашу систему образования и нанесет ущерб будущим поколениям студентов".

Кроме того, в профсоюзе говорят, что Департамент образования оказывает поддержку малообеспеченным ученикам и финансирование школам, которые в противном случае не смогли бы предоставлять услуги ученикам с ограниченными возможностями.

Юридическая организация Democracy Forward, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать указ Трампа в суде. Там акцентировали, что попытка ликвидации образовательного ведомства является незаконной.

"Мы подадим иск против этого действия и будем использовать все правовые инструменты, чтобы обеспечить полную защиту прав учеников, учителей и семей", – говорится в заявлении генерального директора организации Скай Перриман.

Образование в США

Американское образование довольно дорогое – люди годами выплачивают кредиты на обучение в университете. К примеру, средняя стоимость обучения в медицинской школе составляет $58,968 в год, согласно данным Ассоциации американских медицинских колледжей(AAMC).

Стоит отметить, что проблемы с образованием повлияли и на выборы в США – тогда в штате Невада аннулировали более 13 тыс. бюллетеней молодых людей, поскольку они не смогли повторить свою подпись. Все потому, что в школах США не уделяют достаточно внимания почерку.

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