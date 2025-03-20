У граждан европейских стран спросили, что они думают о действиях Трампа и стоит ли доверять США.

Более половины европейцев, 51%, считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 11 по 14 марта в восьми крупнейших странах ЕС и Дании по заказу Le Grand Continent и Cluster, передает Politico.

Согласно результатам исследования, 63% респондентов считают, что избрание Трампа президентом США делает мир менее безопасным, и лишь 13% опрошенных считают, что он "уважает демократические принципы".

В то же время 43% европейцев уверены, что американский лидер "имеет авторитарные наклонности", а 39% думают, что он "действует как диктатор".

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По данным издания, европейцы проявляют негативное отношение не только к Трампу. Почти каждые 8 из 10 опрошенных считают, что миллиардеру Илону Маску, который возглавляет Департамент эффективности правительства США, нельзя доверять. Почти половина респондентов из Бельгии, Дании и Франции призвали бойкотировать электромобили Tesla.

В свою очередь, 52% опрошенных считают возможным вооруженный конфликт на территории ЕС в ближайшие годы. Больше всего обеспокоенность высказали респонденты в Румынии и Польше - 74% и 71% соответственно.

Лишь десятая часть респондентов в Европе считает, что ЕС может рассчитывать на США при президентстве Трампа в вопросе обеспечения безопасности и обороны. В то же время 70% опрошенных считают, что европейский блок должен полагаться исключительно на собственные силы для своей защиты.

Отношения европейцев к Трампу

Как писал УНИАН, в ходе одного из недавних опросов подавляющее большинство респондентов в пяти западноевропейских странах заявили, что считают Трампа угрозой для мира и безопасности в Европе. Опрошенные уверены, что РФ непременно нарушит мирное соглашение и вновь нападет на Украину, но помогать Киеву еще больше они не хотят.

По данным The Guardian, Европа пытается найти баланс между поддержкой Украины и симпатией к Трампу. Мнения правых популистских партий Европы разделились относительно того, насколько нужно дистанцироваться от давления американского лидера на Киев.

Уточнялось, что в затруднительном положении оказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая поддерживает Украину, но одновременно имеет тесные связи с Трампом.

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