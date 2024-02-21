Кандидат в президенты от Республиканской партии предполагает, что губернатор Флориды может стать его заместителем

Дональд Трамп намекнул на некоторые имена кандидатов на пост вице-президента в случае победы на выборах президента США. В списке оказался губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Издание Independet пишет, что Трамп получил список предполагаемых претендентов, в котором фигурировали такие популярные бывшие кандидаты в президенты Вивек Рамасвами и Тим Скотт, конгрессмен от Флориды Байрон Дональдс и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, а также ДеСантис.

Последний провел довольно провальную кампанию за Белый дом, в ходе которой ему не удавалось наладить контакт с избирателями, и он подвергался издевательствам и насмешкам со стороны Трампа, который высмеял его как "Рона ДеСантимониуса".

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Еще одним интригующим кандидатом стал Тулси Габбард, бывшая представительница штата Гавайи, которая еще четыре года назад была кандидатом в президенты от демократов. Габбард присоединиться к нападкам Трампа на страны-члены НАТО за то, что они не платят взносы в Альянс, но при этом ожидают защиты от Штатов.

"Честно говоря, все эти люди хороши", - сказал Трамп, перечисляя имена, отказавшись назвать какое-либо одно. "Все они хороши, все они надежны. И я всегда говорю, что мне нужны люди со здравым смыслом, потому что в этой стране происходит так много вещей, которые не имеют смысла".

Выборы в США - Трамп может стать президентом во второй раз

Дональд Трамп увеличивает свои шансы на повторное избрание президентом США. В рамках праймериз Трамп одерживал одну победу за другой в разных штатах, постепенно приближаясь к статусу официального кандидата от Республиканской партии.

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