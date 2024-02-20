Обратила внимание на недавние комментарии бывшего президента США.

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что недавние комментарии Дональда Трампа о России свидетельствуют о том, что Владимир Путин имеет определенное финансовое влияние на лидера республиканских праймериз, пишет Newsweek.

"Вы спрашиваете себя, что такого имеет Путин на Дональда Трампа, что он всегда должен быть должен ему, своему приятелю... в подлости?.. Я не знаю, что у него с собой, но думаю, что это, вероятно, финансы. Я думаю, что это, вероятно, финансы, или что-то финансовое, что он имеет при себе, или что-то, что он ожидает получить", – сказала Пелоси.

Бывший пресс-секретарь Белого дома в администрации Байдена и ведущая MSNBC Джен Псаки сказала Пелоси, что была потрясена тем, что Трампу понадобилось три дня, чтобы прокомментировать смерть российского оппозиционера Алексея Навального. К тому же Трамп не осудил российского лидера.

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Пелоси также добавила, что заявление Трампа "ниже человеческого достоинства" и должно "лишить его права баллотироваться на любую должность, а тем более на пост президента США".

Стоит отметить, что по словам Трампа, смерть Навального в исправительной колонии "заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране".

"Это медленное, неуклонное прогрессирование, с мошенническими, радикальными левыми политиками, прокурорами и судьями, которые ведут нас по пути к уничтожению", – добавил он.

Также Трамп неоднократно критиковал НАТО. Его комментарии 10 февраля вызвали обеспокоенность по поводу роли США в альянсе, если республиканец вернет Белый дом.

Опасные заявления Трампа

Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию делать "все, что ей заблагорассудится" со странами-членами НАТО, которые, по его мнению, тратят недостаточно средств на свою оборону.

Европейские чиновники обсуждают возможность создание общеконтинентального подразделения НАТО на случай, если Дональд Трамп сможет переизбраться на президентских выборах в США.

Европейские страны-члены НАТО боятся, что в случае прихода к власти Дональда Трампа, США перестанет инвестировать в оборонную промышленность альянса.

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