Он призывает экс-президента Штатов озвучить его публично.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-лидера США Дональда Трампа публично поделиться своими мирными планами, если он знает, как закончить войну с Россией.

В интервью CNN президент сказал, что для Украины любой мирный план, которые подразумевает отказ от оккупированных территорий, неприемлем. "Поэтому (если) идея заключается в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира", - сказал Зеленский.

Также журналист спросил его об отношении к тем, кто скептически относится к предложению увеличить финансирование Украины. Президент сказал, что тем, кто не видел войну вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы с экзистенциальной угрозой, стоящей перед страной, на которую напали.

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"Мирный план" Трампа: что известно

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки обещал, что сможет закончить войну в Украине всего за 24 часа и "помешает Третьей мировой войне", если победит на выборах.

В недавнем интервью он сказал, что не расскажет детали своего плана, чтобы "не потерять козыри". При этом он убежден, что сможет посадить Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров для заключения "справедливой сделки".

В начале полномасштабной войны Трамп восхищался путинским "гениальным актом", а также говорил, что Украина должна была отказаться от Крыма или стремления в НАТО.

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