Эксперты проанализировали слова Трампа про "российский Крым".

Президент США Дональд Трамп плохо понимает историю и причины полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на аналитиков.

По словам экспертов, это и симпатия к Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину привели к выдвижению предложения о прекращении огня в Украине, после которого не исключено новое нападение РФ на страну.

"Угрозы России захватить Крым и восток Украины восходят к временам Бориса Ельцина. Путин действовал в соответствии с этими угрозами в 2003 году, пытаясь захватить украинский остров Тузла у берегов Крыма. Аннексия Крыма в 2014 году объяснялась угрозой со стороны НАТО, которое якобы планировало создать военно-морские базы на полуострове. На самом деле, это был ответ на украинскую Революцию достоинства и решимость подписать соглашение об ассоциации с ЕС", - пояснил профессор Гарвардского университета Сергей Плохий, историк, специализирующийся на российско-украинских отношений.

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По его словам, Россия, начав полномасштабную войну, не остановила НАТО, которое отказалось принять Украину еще в 2008 году, но предотвратила "побег" бывшего имперского субъекта из сферы влияния РФ.

В свою очередь, профессор Сиракузского университета Брайан Тейлор считает, что утверждение Трампа о том, что надежда Украины на вступление в НАТО "привела к началу войны", является утверждением, которое не выдерживает критики:

"Учитывая, что не было никаких серьезных перспектив вступления Украины в НАТО в период с 2008 по 2022 год, трудно понять, как надежда Украины на вступление в НАТО в какой-то момент в будущем вызвала полномасштабное российское вторжение в феврале 2022 года. За предыдущие 14 лет не произошло ничего, что могло бы сделать вероятным вступление Украины в НАТО в ближайшее время".

Профессор считает, что большинство специалистов по РФ и Украине согласны с тем, что ключевым мотивом российского диктатора Владимира Путина для полномасштабного вторжения было его желание восстановить политический контроль над Киевом, поскольку тот воспринимает Украину как "искусственное государство".

"Путина мотивировали имперские идеи об Украине, а не какие-либо опасения относительно угрозы безопасности России со стороны НАТО. У России буквально тысячи единиц ядерного оружия, чтобы сдержать нападение на российскую территорию. Также стоит отметить, что Путин, похоже, не обеспокоен вступлением Финляндии в НАТО в 2023 году, хотя у них есть общая сухопутная граница. Фактически, Россия отвела войска от финской границы, чтобы воевать на Украине", - отметил он.

По данным издания, Трамп сделал и другие противоречивые заявления о войне в Украине. В частности, речь идет об "уступках" РФ для приближения к миру. Трамп заявил, что "остановить войну, прекратить захват всей Украины - довольно большая уступка России".

"Путин не захватил Украину, потому что не может. Предполагать, что "не захватить всю Украину" - это уступка России, смехотворно", - пояснил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

В то же время, союзники Украины в Европе раскритиковали уступки Белого дома Путину, согласно которым США признают незаконную аннексию Крыма, а РФ будет контролировать те территории Украины, которые сейчас оккупирует.

Брайан Тейлор обратил внимание на то, что Госдеп США при Трампе в 2018 году опубликовал "Крымскую декларацию", которая подтверждала позицию США от 1932 года не признавать "претензии на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права".

"Весьма тревожно и является отменой более чем 90-летней внешней политики США, что Трамп говорит о юридическом признании российского контроля над Крымом в рамках "мирного соглашения". Это пошлет ужасный сигнал другим потенциальным агрессорам по всему миру", - пояснил он.

Заявления Трампа о Крыме

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется с Россией. Он также отметил, что не верит в способность Украины когда-нибудь вступить в НАТО.

Слова Трампа про "российский Крым" тут же подхватили в Кремле. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что некоторые позиции США и РФ "действительно совпадают".

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