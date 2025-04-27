Пока неизвестно, кто именно будет представлять Северную Корею на переговорах с США.

Администрация президента США Дональда Трампа неофициально проводит обсуждение с внешними экспертами, чтобы, вероятно, возобновить диалог с Северной Кореей. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник и еще три источника, знакомые с этими дискуссиями, для издания Axios.

"Мы созываем агентства, чтобы понять, где сегодня находятся северные корейцы. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и говорим о потенциальных путях, в том числе о взаимодействии", - отметил чиновник.

В то же время старший научный сотрудник Института Брукингса Эндрю Йо прокомментировал такую информацию:

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"Обсуждения за закрытыми дверями с участием экспертов аналитических центров, нынешних и бывших американских чиновников свидетельствуют о том, что администрация Трампа разрабатывает различные сценарии для следующей встречи Трампа и Кима".

По его словам, "много положительных заявлений" Трампа о Киме свидетельствуют о том, что президент США заинтересован в этом вопросе.

В свою очередь бывший высокопоставленный американский чиновник отметил, что члены администрации проводят "начальное планирование", понимая, что может понадобиться лишь "одно цветастое письмо" от Кима, чтобы привлечь внимание президента США, "и тогда можно начинать гонку".

Как отметил один из источников, одной из тем, которые поднимались на этих закрытых встречах, был вопрос о том, кем могут быть северокорейские собеседники, если переговоры все же начнутся.

"Кажется, северокорейцы не назначили нового специального посланника по вопросам американской дипломатии, и они уже давно не выражали заинтересованности в переговорах. В последнее время их позиция стала менее негативной относительно перспектив переговоров, хотя ничего положительного они также не говорили", - прокомментировала директор Корейской программы Центра Стимсона Дженни Таун.

В то же время бывший высокопоставленный американский чиновник сказал для Axios, что подготовка Северной Кореи к переговорам будет зависеть от характера разговора.

Также осложняет ситуацию то, что КНДР углубила сотрудничество с Россией, особенно после того, как отправила свои войска воевать против Украины.

"Сегодня мы находимся в гораздо худшей ситуации", - добавил высокопоставленный американский чиновник и обвинил администрацию Байдена в ядерных успехах Кима.

Однако в Axios отметили, что некоторые из них были достигнуты еще при президентстве Трампа.

Ситуация в КНДР - последние новости

Как писал УНИАН, Северная Корея построила макет Сеула и тренирует войска вести уличные бои. Эта тренировочная база расположена в уезде Коксан, провинция Северный Хванхэ, всего в 65 км от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи. Южнокорейские чиновники считают, что это свидетельствует о том, что Северная Корея не отказалась от своих амбиций по вторжению на Юг.

Также обозреватель 19fortyfive Роберт Фарли считает, что война в Украине может сделать армию КНДР сильнее. По его словам, благодаря такому опыту армия Северной Кореи может стать более смертоносной угрозой в Северо-Восточной Азии и других регионах.

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