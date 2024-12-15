По словам Трампа, во время работы в консультативном совете Нуньес будет оставаться генеральным директором Truth Social.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность председателя Консультативного совета по вопросам разведки при президенте. Он номинировал своего союзника Девина Нуньеса – бывшего американского законодателя, который сейчас руководит платформой социальных сетей Трампа Truth Social.

Об этом сообщает Reuters. Как отмечает агентство, Нуньес возглавлял Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США в течение части первого срока пребывания Трампа в Белом доме. По словам Трампа, во время работы в консультативном совете Нуньес будет оставаться генеральным директором Truth Social.

"Девин будет опираться на свой опыт бывшего председателя Комитета по разведке Палаты представителей и свою ключевую роль в разоблачении мистификации "Россия, Россия, Россия", чтобы предоставить мне независимые оценки эффективности и правомерности деятельности Разведывательного сообщества США", – написал Трамп.

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Консультативный совет по вопросам разведки при президенте – это группа в Белом доме, которая предлагает американскому лидеру независимую оценку эффективности и планирования деятельности разведывательных служб.

Дональд Трамп – вы могли это пропустить

Телеканал NBC сообщает, что команда избранного на выборах в ноябре президента США Дональда Трампа ведет с действующей администрацией Белого дома и Украиной переговоры о завершении войны. Республиканец "твердо намерен закончить войну в Украине в первый день президентства".

Несколькими днями ранее издание The Wall Street Journal писало, что Трамп предложил разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Отмечалось, что будущий президент США он не поддерживает членство Украины в Организации Североатлантического договора. Но при этом он хочет, чтобы после любого прекращения боевых действий появилась сильная, хорошо вооруженная Украина.

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