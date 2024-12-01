Чарльз Кушнер отбыл двухлетнее заключение, а затем вышел на свободу после того, как признал себя виновным.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп номинировал своего свата Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции, пишет The Hill.

"Я рад номинировать Чарльза Кушнера из Нью-Джерси послом США во Франции. Это выдающийся бизнес-лидер, филантроп и дилмейкер, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы. Вместе мы укрепим партнерство Америки с Францией, нашим старейшим союзником и одним из наших крупнейших союзников", – сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Чарльз Кушнер известен как основатель фирмы по недвижимости Kushner Companies и как бывший адвокат. Он также был назначен членом Мемориального совета США по вопросам Холокоста и входит в состав попечительского совета Нью-Йоркского университета, где сейчас учится младший сын Трампа – Баррон.

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При этом The Hill напоминает, что Кушнер отсидел два года в тюрьме, а затем вышел на свободу после того, как признал себя виновным в 2004 году по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, лжи Федеральной избирательной комиссии и мести федеральному свидетелю. Трамп помиловал Кушнера в последний месяц своего президентства.

Последние новости о Дональде Трампе

Как известно, 5 ноября в США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. "Радио Свобода" сообщает, что после этого новоизбранный президент США провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном – говорили они и об Украине.

Кроме того, Трамп пригрозил ввести 100-процентную пошлину на товары из стран БРИКС, если они не оставят попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.

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