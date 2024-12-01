Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп номинировал своего свата Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции, пишет The Hill.
"Я рад номинировать Чарльза Кушнера из Нью-Джерси послом США во Франции. Это выдающийся бизнес-лидер, филантроп и дилмейкер, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы. Вместе мы укрепим партнерство Америки с Францией, нашим старейшим союзником и одним из наших крупнейших союзников", – сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Чарльз Кушнер известен как основатель фирмы по недвижимости Kushner Companies и как бывший адвокат. Он также был назначен членом Мемориального совета США по вопросам Холокоста и входит в состав попечительского совета Нью-Йоркского университета, где сейчас учится младший сын Трампа – Баррон.
При этом The Hill напоминает, что Кушнер отсидел два года в тюрьме, а затем вышел на свободу после того, как признал себя виновным в 2004 году по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, лжи Федеральной избирательной комиссии и мести федеральному свидетелю. Трамп помиловал Кушнера в последний месяц своего президентства.
Последние новости о Дональде Трампе
Как известно, 5 ноября в США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. "Радио Свобода" сообщает, что после этого новоизбранный президент США провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном – говорили они и об Украине.
Кроме того, Трамп пригрозил ввести 100-процентную пошлину на товары из стран БРИКС, если они не оставят попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.