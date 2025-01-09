Она не верит, что Штаты могут применить силу.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не верит в подлинность намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа силой установить контроль над Гренландией или Панамским каналом.

Как передает AP, на ежегодной пресс-конференции Мелони сообщила, что воспринимает комментарии избранного лидера Соединенных Штатов Америки как послание другим крупным мировым игрокам, а не как "враждебную претензию". Одной из причин этих заявлений она считает усиление "китайского протагонизма" в коммерчески важном Панамском канале и богатой ресурсами Гренландии:

"Я думаю, мы можем исключить, что Соединенные Штаты в ближайшие годы попытаются применить силу для аннексии территории, которая их интересует".

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