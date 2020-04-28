Трамп посоветовал поторопиться с отменой карантина в США (видео)

По словам Дональда Трампа, США столкнулись с действительно ужасной ситуацией, однако страна двигается дальше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РБК.

"Все части страны в хорошей форме, во всех отношениях становится лучше", - сказал он.

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По его словам, число случаев заболевания в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне сокращается. Помимо этого ситуация в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе, Сент-Луисе стабильна, и число зараженных также снижается, отметил президент.

Трамп заявил, что США столкнулись с действительно ужасной ситуацией, однако страна двигается дальше.

Также Трамп посоветовал всем штатам поторопиться с отменой ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. По его словам, начать этот процесс можно с возобновления занятий в школах. "Я думаю, это будет хорошо, потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо", - сказал он.

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