Трамп посоветовал поторопиться с отменой карантина в США (видео)
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается.
Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РБК.
"Все части страны в хорошей форме, во всех отношениях становится лучше", - сказал он.
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По его словам, число случаев заболевания в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне сокращается. Помимо этого ситуация в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе, Сент-Луисе стабильна, и число зараженных также снижается, отметил президент.
Трамп заявил, что США столкнулись с действительно ужасной ситуацией, однако страна двигается дальше.
Также Трамп посоветовал всем штатам поторопиться с отменой ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. По его словам, начать этот процесс можно с возобновления занятий в школах. "Я думаю, это будет хорошо, потому что, как вы видели, в том, что касается воздействия, которое оказывает этот зловредный вирус, у молодежи, судя по всему, дела идут очень хорошо", - сказал он.
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