В то же время Рёпке отметил, что Зеленскому не стоило вступать в "такой острый спор".

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс являются худшими президентом и вице-президентом США, считает аналитик издания BILD Юлиан Рёпке.

Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х, отреагировав на события в Белом доме 28 февраля во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время Рёпке отметил, что Зеленскому не стоило вступать в "такой острый спор"

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"Являются ли Вэнс и Трамп худшими вице-президентом и президентом США? Конечно, да. Стоило ли Зеленскому вступать в такой острый спор с оранжевым человечком и его марионеткой? Конечно, нет. Довольно плохая дипломатия со стороны всех в Овальном кабинете", - написал аналитик.

Спор между Зеленским и Трампом

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон между президентами Украины и США, а также вице-президентом США в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка, которая закончилась тем, что украинский президент уехал из Белого дома.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

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