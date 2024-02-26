Он не понимает, как тот может поддерживать диктатора.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступит против американцев, если решит поддержать в этой войне Россию, а не Украину.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. Он называет невероятным то, что Трамп может быть на стороне российского диктатора. Также Зеленский уверен, что бывший лидер Штатов просто не понимает целей Путина.

"Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится", - сказал он.

Заявления Трампа о войне в Украине и России:

Напомним, что ранее бывший президент Соединенных Штатов неоднократно обещал закончить войну в Украине за 24 часа в случае победы на выборах в 2024 году. Он уверяет, что речь идет о "справедливой для всех" сделке, однако детали своего замысла раскрывать отказывается.

Недавно он вызвал волну возмущения своим заявлением о странах-членах Североатлантического альянса, которые делают недостаточные взносы на оборону. Трамп сказал, что поощрял бы Россию совершать нападения на них.

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