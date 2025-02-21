При хорошей аргументации нынешний президент США может кардинально изменить свою позицию в отношении Украины.

Российский диктатор Владимир Путин не сможет обыграть команду президента США Дональда Трампа, которая хорошо знает что такое Россия и сдавать свои интересы точно не будет, в том числе в вопросе Украины.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что Дональд Трамп во время своего предыдущего президентства продемонстрировал, что под влиянием аргументов, перспективных программных действий, может изменить свою позицию на 180 градусов. При этом напомнил ситуацию, когда нынешний глава США еще не был президентом и дал команду Республиканской партии не голосовать за помощь Украине, но потом была изменена позиция и проголосовано за поддержку нашей страны.

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Маломуж отметил, что украинская сторона должна вести переговоры не через 2-3 менеджеров, а сформировать мощную команду в несколько сотен человек, которые глубоко знают американские реалии, знают Трампа, новую и старую его команду, имеют средства воздействия на республиканцев по линии ВПК, через конгрессменов, сенаторов, которые поддерживают Украину, привлекая мощных военных генералов "республиканского толка", американских финансистов, которые будут влиять на действующую команду Трампа, формируя проукраинскую позицию.

"Мы отдали на откуп ситуацию, а Россия, которая отрабатывает модели дальнейшего захвата Украины, включила серьезные ресурсы со своей стороны и сейчас выигрывает, навязывая свои нарративы", - отметил он.

Маломуж добавил, что сегодня уже надо работать с командой Трампа, исходя из того, что произошло, завершив вопрос по ресурсам, выйдя на вариант выгодный и для Украины, и для США.

Генерал считает, что на встрече представителей США и РФ, Россия могла настаивать в первую очередь на нулевых перспективах участия Украины в НАТО, чтобы снять этот вопрос с повестки дня вообще.

"Это одно из стратегических требований Путина, которое он всегда продвигал на любых переговорах", - добавил он.

Маломуж отмечает, что Путин хочет, чтобы норма о желании страны стать членом НАТО была исключена из украинской Конституции. РФ хочет демилитаризации Украины, ограничения количества ВСУ, оставления им оккупированных территорий, а также, чтобы Украина отдала еще и не оккупированную часть Херсонской и Запорожской областей. Он добавил, что для страны - агрессора очень важно снятие санкций в условиях, когда экономика РФ подорвана.

Маломуж отмечает, что Путин не хочет миротворцев в Украине, но не исключено что в конечном варианте может согласиться на смешанный вариант, где будут и представители Китая, но он категорически против участия военных из стран НАТО.

По его словам, разговоры между США и РФ о возрождении двусторонних отношений, это фактически легитимизация режима Путина, а возобновление работы посольств - это уже фактически политический и дипломатический формат признания диктатуры и агрессора как равноправного партнера.

"Это тот негативный сценарий, который сегодня заявлен Россией. Не на все эти предложения США согласится", - считает Маломуж.

По его словам, не будет согласования на ограничение ВСУ, потому что это суверенное право Украины и никакие США и Европа не могут Украине диктовать условия.

"Да и США никогда на это не пойдет, потому что ослабит свои позиции на территории Украины. Потому что все же США рассматривают Украину, при всей негативной риторике, как мощный форпост противостояния России, они знают как с ней поиграть в своих интересах и возможно выйти на какой-то мирный процесс", - подчеркнул эксперт.

Украина и США хотят преодолеть ссору относительно соглашения о ресурсах

Как сообщал УНИАН, Bloomberg со ссылкой на информированный источник отмечало, что украинские и американские чиновники стремятся на этой неделе преодолеть разногласия во взглядах на соглашение относительно американских инвестиций в добычу украинских полезных ископаемых.

Собеседник издания рассказал, что после публичных упреков о "диктаторе"-Зеленского, которые сделал Дональд Трамп, украинские чиновники сейчас активно обсуждают вопрос полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом, который как раз находится в Киеве с рабочим визитом.

Зеленский, который отклонил первоначальное предложение США о передаче США половины дохода от украинских полезных ископаемых, после вчерашней встречи с Келлогом заявил о "восстановлении надежды".

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