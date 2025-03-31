По словам Болтона, Путин получил от Трампа больше уступок, чем Украина.

Российский диктатор Владимир Путин получил от президента США Дональда Трампа огромные уступки, которые не сопоставимы с тем, что получил Киев. Более того, Вашингтон уже признал, что не будет добиваться полного восстановления суверенитета Украины, заявил ветеран американской политики, советник президента США по национальной безопасности во времена первой каденции Трампа Джон Болтон в эфире Sky News.

"Я думаю, Путин уже получил от Трампа огромные уступки. Мы признали, что США не будут добиваться полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, никакого членства в НАТО, никаких гарантий безопасности НАТО, по сути, никаких гарантий безопасности США", - сказал он.

Болтон отметил, что Путин может зайти слишком далеко в попытках получить как можно больше уступок от Трампа. По его словам, это может привести к тому, что американский лидер решит передумать.

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"Путину стоит остерегаться того, чтобы не подталкивать Трампа слишком далеко. Так он поставит под угрозу эти уступки. Я думаю, что Путин считает, что может получить больше уступок, особенно в отношении НАТО", - подчеркнул экс-советник Трампа.

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Ранее ветеран американской политики, советник президента США по национальной безопасности во времена первой каденции американского лидера Дональда Трампа заявил, российский диктатор Владимир Путин нашел лазейку в голову главы Вашингтона, но рискует перегнуть палку. По его словам, Трамп не видит разницы между отношениями президентов и отношениями стран, поэтому его политика зависит от текущего настроения.

Кроме того, Трамп говорил, что Путин "будет вести себя хорошо" и не откажется от мирного соглашения. По его словам, для Путина есть "психологический дедлайн" на то, чтобы согласиться прекратить огонь в Украине.

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