'Новое вино в старых бутылках': 'американскую мечту' о Гренландии придумал не Трамп, - Politico

Дональд Трамп выдвинул идею покупки Гренландии в 2019 году, утверждая, что это необходимо для национальной безопасности. Это перекликается с историческими амбициями США.

Гренландия стала эпицентром внимания международного сообщества в последние недели. Избранный президент США Дональд Трамп заговорил о планах "купить" остров у Дании, угрожая пошлинами. Впрочем, эта идея не нова, пишет Politico.

Впервые Трамп выдвинул такую идею в 2019 году, но на самом деле она имеет долгую и порой странную историю. Предложения покупки острова выдвигались американскими лидерами неоднократно, начиная с XIX века, и отражали стремление США к территориальной экспансии, геополитическому контролю и укреплению национальной безопасности.

Исторические попытки приобрести Гренландию

1. 1867 год - эпоха Сьюарда.

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Уильям Х. Сьюард, государственный секретарь США, который совершил покупку Аляски, выдвинул идею приобретения Гренландии и Исландии. Заказанное им исследование превозносило природные богатства Гренландии, включая минералы, рыболовство и потенциал для экспансии США в Арктике.

2. 1946 год - попытка во время холодной войны.

США предложили Дании 100 миллионов долларов в золоте и обмен территориями, включая Пойнт-Барроу на Аляске. Главной мотивацией было стратегическое расположение Гренландии на маршруте между Вашингтоном и Москвой.

Дания категорически отказалась, а ее министр иностранных дел Густав Расмуссен назвал предложение "абсурдным".

3. Секретные переговоры и амбиции Канады:

В 1910-х годах США, Германия и Дания рассматривали сложный план обмена территориями, включая Гренландию. Великобритания и Канада также стремились приобрести остров, но британцы отказались от поддержки Канады, когда США проявили интерес.

Трамп и "американская мечта" о Гренландии

Дональд Трамп выдвинул идею покупки Гренландии в 2019 году, утверждая, что это необходимо для национальной безопасности. Он даже не исключил возможность применения силы, что вызвало возмущение в Дании. Хотя идея вызвала насмешки и была названа "глупостью Трампа", она перекликается с историческими амбициями США.

Почему Гренландия является важной

Геополитическое значение: Гренландия расположена на критически важном маршруте в Арктике, что делает ее ключевой для контроля над Северным Ледовитым океаном.

Остров называют "стационарным авианосцем" из-за его стратегического расположения.

Природные ресурсы: Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых, включая редкие металлы, нефть и газ. Потенциал для развития рыболовства и туризма добавляет ценности.

Изменение климата: таяние ледников вследствие глобального потепления открывает новые возможности для разработки ресурсов.

Дания неоднократно отвергала все попытки США приобрести Гренландию, подчеркивая ее стратегическое значение и роль в международном праве. Аналитики также видят в таких попытках отголоски колониальных амбиций, которые не соответствуют современным демократическим ценностям.

"Если бы вы сказали мне 10 лет назад, что я буду давать интервью о Гренландии, я бы не ставил так высоко в своем списке возможных тем, которыми были бы заинтересованы средства массовой информации", - говорит историк Джон С. Митчем из Университета Дюкесна. "Но это также действительно захватывающе, несколько тревожно, что мы слышим отголоски прошлого с викторианским языком о суверенитете и безопасности".

Он добавляет: "Мы с вами говорим об этом в контексте Гренландии, Канады и Трампа, но то же самое можно применить к определенной риторике вокруг российской аннексии в Украине, китайских морских амбиций в Тихом океане. Это действительно слишком... Как звучит эта фраза? Новое вино в старых бутылках".

Трамп и Гренландия: последние новости

Как писал УНИАН, одержимость Дональда Трампа Гренландией активизировала местное движение за независимость от Дании, а предстоящие местные выборы станут важным этапом в решении судьбы острова.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась с просьбой о разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его резких заявлений относительно возможного установления контроля над Гренландией.

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