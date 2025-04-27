Такой подход может очень навредить интересам США и собственной репутации Трампа, уверен дипломат.

Дональд Трамп совершит большую ошибку, если будет придерживаться идеи перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил 5-й чрезвычайный посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в эфире Эспрессо.

"Доктрина национальной безопасности России прямо называет Соединенные Штаты главным противником. Эту позицию поддерживают многие высокопоставленные чиновники в Москве. В то же время в кругу президентских советников чувствуется наивность. Один из них, как вы упоминали, почему-то считает, что возможно перезагрузить отношения с Россией. Это была провальная идея администрации Обамы. Эта группа в окружении Трампа высмеивает Обаму за мягкость, критикует Байдена, но при этом повторяет ту же ошибку - флиртует с идеей перезагрузки. Это не сработало тогда и не сработает сейчас", - отметил экс-посол.

Хербст отметил, что курс Трампа, направленный на сближение с Россией, может очень навредить интересам США и его собственной репутации. По его словам, один из ключевых переговорщиков Путина Кирилл Дмитриев - "эффективный лоббист такого подхода, особенно среди лиц вроде (спецпредставителя Трампа Стива - УНИАН) Виткоффа".

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"Ситуация еще развивается. В Вашингтоне пока нет окончательного решения, но эта опция, несомненно, находится на рассмотрении", - добавил он.

Отношения США и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Кремль готовит "большие сделки" с США. Компаниям поставили задачу найти то, что могло бы заинтересовать президента США Дональда Трампа. Координируют усилия заместитель главы администрации российского диктатора Владимира Путина Максим Орешкин и спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев.

Кроме того, Bloomberg объяснило все нюансы, которые касаются вопроса, что будет, если Трамп отменит санкции против России. Однако сообщается, что у Трампа нет полной свободы действий.

Как пишет CNN, президент США Дональд Трамп постепенно узнает, что наладить контакт с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не так просто, как он, возможно, думал. Но он лишь последний из ряда американских лидеров, которым не удалось привлечь Россию к сотрудничеству.

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