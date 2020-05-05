Трагедия на Loveparade 2010: суд закрыл дело о смерти людей, которые погибли в массовой давке

Родственники погибших и пострадавших выступили против.

В понедельник, 4 мая, земельный суд немецкого города Дуйсбурга решил окончательно прекратить рассмотрение дела о трагической гибели 21 человека на фестивале техно-музыки Loveparade в 2010 году.

Суд проводил слушания по делу о трагедии с декабря 2017 года в городе Дюссельдорф, сообщает агентство новостей DPA.

Сначала на скамье ответчиков были шестеро муниципальных служащих Дуйсбурга и четверо сотрудников компании Lopavent - организатора мероприятия. Их обвиняли в причинении смерти и телесных повреждениях из-за неосторожности, а также в грубых ошибках, допущенных во время планирования "Парада любви".

Читайте такжеНа концерте в Алжире из-за давки погибли пять человек (видео)

Около года назад суд закрыл дело в отношении семи участников процесса, в том числе и всех муниципальных чиновников. В апреле 2020 года суд предложил сделать то же самое в отношении остальных обвиняемых - трех руководящих сотрудников компании Lopavent, которым на тот момент было 43, 60 и 67 лет.

Это предложение объяснили введением ограничительных мероприятий из-за эпидемии нового коронавируса, а также необходимостью закрыть дело за истечением срока давности в июле 2020 года.

Родственники погибших и пострадавших выступили против.

Прокуратура и обвиняемые поддержали решение о закрытии дела. Решение земельного суда в Дуйсбурге окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщал ранее УНИАН, 24 июля 2010 года на фестивале техно-музыки Loveparade в немецком Дуйсбурге возникла массовая давка. Тогда погиб 21 человек, еще свыше 650 участников мероприятия получили травмы.