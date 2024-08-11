Военный отметил, что сегодня в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

Вся Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет. Об этом заявил командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс в интервью изданию Die Welt.

По словам топ-военного, в течение 30 лет после окончания холодной войны и раздела Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами". Даже сегодня в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

"Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны будем быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", - отметил командующий. Видео дня

Отвечая на вопрос, должен ли крупнейший морской порт Германии Гамбург также быть готовым к войне, Гисс отметил, что "вся Германия должна быть готова к войне".

"Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры - и, в частности, Гамбурга, который выполняет функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО. Благодаря своему географическому расположению в Европе Германия является местом развертывания, страной, через которую подразделения НАТО маршируют к восточному флангу. Крупнейший морской порт Германии, естественно, будет играть в этом определенную роль", - пояснил Гисс.

Последние угрозы Германии

Накануне российский правитель Владимир Путин пригрозил США и Германии ракетами средней дальности. Диктатор возмущен, что страны НАТО перемещают оружие на своей территории без его разрешения.

В МИД страны заявили, что Германию не пугают заявления Российской Федерациио возможном возобновлении производства оружия средней дальности, если Соединенные Штаты подтвердят свое намерение развернуть ракеты в Германии или где-либо в Европе.

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