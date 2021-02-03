Британцы прощаются с Томом Муром, который весной прошлого года помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом.
Местные жители несут свечи и цветы к дому Тома Мура, который накануне умер от коронавируса.
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Подвиг Тома Мура
- Отставной капитан 99-летний Том Мур ходил по 25-метровом двору своей семьи в Бедфордшире и сначала поставил себе цель 100 кругов. Он поклялся продолжать до тех пор, пока будут поступать пожертвования. Задача пройти 100 кругов состояла в том, чтобы отметить его предстоящее 100-летие 30 апреля.
- 30 апреля 2020 года Том Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом.
- Деньги, собранные для благотворительных организаций NHS, он планировал отдать на оплату медицинских пакетов для персонала, электронных устройств для пациентов, чтобы поддерживать связь с членами семьи, и групп поддержки для тех, кто выздоравливает от коронавируса.
- Том Мур собрал наибольшую сумму средств, которую удавалось собрать человеку через платформу JustGiving.
- В Британии более 500 тыс. человек подписали петицию с призывом дать рыцарское звание отставному капитану Муру, который собрал более 18 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья.
- Позже 99-летний ветеран, который собирал деньги для британских медиков, записал с ними кавер и обогнал The Weeknd в чарте.
- В июле 2020 года Мур получил титул от королевы Елизаветы Второй. Торжественную церемонию провели в Виндзорском дворце.
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