Том Мур помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом.

Британцы прощаются с Томом Муром, который весной прошлого года помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом.

Местные жители несут свечи и цветы к дому Тома Мура, который накануне умер от коронавируса.

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Подвиг Тома Мура

Отставной капитан 99-летний Том Мур ходил по 25-метровом двору своей семьи в Бедфордшире и сначала поставил себе цель 100 кругов. Он поклялся продолжать до тех пор, пока будут поступать пожертвования. Задача пройти 100 кругов состояла в том, чтобы отметить его предстоящее 100-летие 30 апреля.

30 апреля 2020 года Том Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом.

Деньги, собранные для благотворительных организаций NHS, он планировал отдать на оплату медицинских пакетов для персонала, электронных устройств для пациентов, чтобы поддерживать связь с членами семьи, и групп поддержки для тех, кто выздоравливает от коронавируса.

Том Мур собрал наибольшую сумму средств, которую удавалось собрать человеку через платформу JustGiving.

В Британии более 500 тыс. человек подписали петицию с призывом дать рыцарское звание отставному капитану Муру, который собрал более 18 млн фунтов стерлингов для Национальной службы здоровья.

Позже 99-летний ветеран, который собирал деньги для британских медиков, записал с ними кавер и обогнал The Weeknd в чарте.

В июле 2020 года Мур получил титул от королевы Елизаветы Второй. Торжественную церемонию провели в Виндзорском дворце.

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Автор: Екатерина Лиманская