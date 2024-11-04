Впервые в Европе: против TikTok подали коллективный иск из-за суицида детей

Родители считают, что трагедии произошли из-за продвижения опасных "советов".Родители считают, что трагедии произошли из-за продвижения опасных "советов".

Семь семей во Франции подали иск против TikTok, обвинив гигантскую социальную платформу в показе подросткам вредного контента, что привело к трагическим последствиям, в частности двум самоубийствам.

Об этом написал Reuters со ссылкой на сделанное сегодня заявление адвоката истцов Лор Бутрон-Мармион. Как утверждает юрист, TikTok через свои алгоритмы продвигает опасные видео, в том числе о самоубийствах, членовредительстве и расстройствах пищевого поведения. В результате двое 15-летних подростков, попавших под влияние контента, совершили самоубийства.

Коллективный иск подан в суд города Кретея. По словам адвоката, это первое подобное коллективное дело в Европе.

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"Родители хотят, чтобы юридическая ответственность TikTok была признана в суде. Это коммерческая компания, предлагающая продукт потребителям, которые, к тому же являются несовершеннолетними. Поэтому они должны отвечать за недостатки продукта", - заявила адвокат.

Как отмечает Reuters, контент TikTok, как и других социальных платформ, давно контролируется. В частности, они сталкиваются с сотнями судебных исков в США, в которых их обвиняют в том, что они пропагандируют неоднозначный контент, привлекая к сети миллионы детей. По мнению истцов, в результате, неустойчивой детской психике наносится вред.

Самоубийства детей и связь с TikTok

Ранее TikTok заявлял, что серьезно относится к вопросам, связанным с психическим здоровьем детей. Генеральный директор Шоу Цзы Чу в этом году сообщил законодателям США, что компания инвестировала в меры защиты молодых людей, использующих приложение.

По данным западных СМИ, в иске французских семей упор делается на видеоролики с пропагандой самоубийств и членовредительства. Истцы утверждают, что их дети в возрасте от 13 до 15 лет до принятия ими трагических решений неоднократно подвергались воздействию упомянутых видеороликов. Среди жертв - 15-летняя Шарлиз, чья смерть стала основой иска ее родителей. После гибели девочки было установлено, что негативный контент на TikTok повлиял на ее психическое здоровье. В сообщениях подростка прослеживались признаки глубокой тревоги и отчаяния, хотя она делала их в скрытой форме. Вскоре после этого Шарлиз воспользовалась советом из видеороликов для совершения суицида.

Напомним, в Смоленской области РФ 15-летняя школьница совершила самоубийство, а в своей смерти она обвинила учительницу по истории. Тело девятиклассницы нашли в ее квартире. Рядом с телом был обнаружен телефон с планшетом, а также записка, адресованная учительнице. В ней девочка попросила преподавателя быть мягче с детьми, потому что, по мнению школьницы, у многих детей из-за нее панические атаки и нервные срывы. Записку изъяли сотрудники Следственного комитета РФ.

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