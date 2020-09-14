Тихановская обратилась к Путину / Фото: REUTERS

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прокомментировала визит действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Telegram-канал "Пул Первой", Тихановская назвала Лукашенко нелегитимным президентом и предостерегла Путина от любых договоренностей с ним.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни взяли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", – отметила оппозиционерка.

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Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи

  • 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в формате "сам на сам". Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

  • После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
  • 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
  • 8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

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Автор: Андрей Василюк