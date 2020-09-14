Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прокомментировала визит действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Telegram-канал "Пул Первой", Тихановская назвала Лукашенко нелегитимным президентом и предостерегла Путина от любых договоренностей с ним.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни взяли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", – отметила оппозиционерка.