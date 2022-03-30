Игорь Гиркин обозвал Шойгу "фанерным маршалом".

Террорист Гиркин признал провал российской армии и опроверг мнимые успехи, о которых ежедневно докладывают пропагандисты РФ. Сергея Шойгу Гиркин и вовсе обозвал "фанерным маршалом".

В частности, Гиркин признал, что оккупанты не в состоянии контролировать захваченную территорию и предупредил, что путинская авантюра в Украине может превратиться в аналог провальной и позорной "зимней войны" СССР против Финляндии.

Гиркин также заявил, что украинское командование действует намного профессиональнее чем российское и высказал сомнения, что у оккупантов вообще хоть что-то получится.

Игорь Гиркин – террорист, разыскиваемый Украиной и Нидерландами. Известный заявлением, что именно он разжег войну на Донбассе. Причастен к военным преступлениям, а именно к сбитию малайзийского боинга МН-17. Полковник ФСБ в отставке.

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