Уже несколько дней обсуждается теракт в российском "Крокус Сити". И в этом событии действительно много странного. Скепсис вызывает множество вопросов.

Прежде всего, в действиях террористов можно увидеть четкий план в начале - они знают, как и куда двигаться, действуют хладнокровно. Я вижу, что это люди, которые умеют пользоваться оружием, они не впервые взяли автомат в руки. Хорошо знаю, о чем речь, ведь когда-то сам впервые брал в руки АК-74... И, кстати, у террористов в руках не просто автоматы, а автоматы АК-12 более новой модификации! Таких на вооружении, кроме россиян, ни у кого нет.

Но дальше очень много всего происходит по-дурацки. Например, один из арестованных таджиков - с паспортом (?!) в кармане. То есть, совершать теракт он шел с паспортом? Или, что это за сумма - пятьсот тысяч рублей? Эти пять тысяч долларов - деньги, за которые совершают теракт?

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Фактически, за такую постановку, режиссуру отдельных частей этого спектакля можно давать антиоскар. А то, что история срежиссирована, не вызывает сомнений.

Россияне действительно относятся к мусульманам, как к людям второго, даже третьего сорта

Поэтому отомстить Кремлю хотят миллионы. Но я не верю, что теракт в "Крокус Сити" - дело рук ИГИЛ-Х. Могу лишь поверить, что ИГИЛ для этого использовали. Ведь это - российское прокси.

Не секрет, что ИГИЛ был создан одной из российских спецслужб. И, напомню, что ИГИЛ на треть состоял из россиян и управлялся россиянами, когда эта террористическая организация существовала в Сирии и Ираке. Сейчас в ИГИЛ нет цельной структуры, единого командования. Соответственно, очень легко от их имени заявлять о терактах. Куча разрозненных групп может публиковать что угодно. И, интересно, что ранее ИГИЛ не брал на себя ответственность за теракты в РФ, хотя после взрыва в метро Санкт-Петербурга их в этом обвиняли.

Второй момент - мотивы террористов, о которых сейчас много говорится в СМИ. В частности, пишут, что этот теракт - месть россиянам за войну в Сирии. Но скажем откровенно: в Сирии ИГИЛ никогда не воевал с россиянами и режимом Башара Асада!

Они воевали с курдами, с шиитами, с антиасадовской оппозицией, с другими разрозненными группами, со многими, но не с россиянами. Фактически Башар Асад и ИГИЛ с двух фронтов шли на другие силы и, в конце концов, их уничтожили. А дальше ИГИЛ как-то странно, без масштабных боев исчез из Сирии. В один момент остались только лагеря с женщинами и детьми... То есть, в Сирии ИГИЛ появился ниоткуда, и исчез неизвестно куда.

Еще один мотив, о котором говорится, мол, это "месть за войну советского союза в Афганистане". Но это вообще звучит дико. Хотя в таком контексте вполне понятно, почему силовики могли взять в качестве прикрытия именно ИГИЛ-Х (Хоросан).

Хоросан - это историческая провинция, которая располагалась частично в Иране, частично в Афганистане, Туркменистане и Таджикистане. Найти для терактов афганцев - трудно, проще найти таджиков.

Еще один момент - почему-то никто из силовиков вовремя не появился на месте событий

Будто намеренно давалось время, чтобы настоящие убийцы закончили свое дело и исчезли. И намеренно тянули время, чтобы схватить каких-то таджиков, которые как бы успели доехать до Брянской области.

Кстати, о задержанных. Их сразу начали пытать: отрезали ухо, выбили глаз, били током по половым органам. То есть, еще не было никаких следственных действий, а назначенных виновными уже пытали на камеру. И это показательно выложили в сеть, чтобы зрители (а даже среди россиян не вызывает сомнений, что теракт делали одни, а арестовали других) были уверены, что это - именно убийцы из "Крокус Сити".

В общем, понятно, что Россия будет использовать то, что произошло. Теракт поможет мобилизовать электорат, а полицейский произвол выйдет на новый уровень, увеличится давление на россиян под предлогом борьбы с терроризмом. Все это мы уже могли видеть накануне второй чеченской войны. Помните "рязанский сахар"? Взрывы в многоэтажках были прологом к боям с чеченцами.

Кроме этого, Кремлю позарез нужно обвинить в теракте Украину. Особенно - на международной арене. По некоторым данным, "Крокус Сити" принадлежит партнеру Дональда Трампа, который, очевидно, должен ему донести историю о "преступлениях украинцев", о том, почему не надо давать помощь Украине...

Напоследок, стоит заметить, что российские власти предупреждали о теракте, но они эти предупреждения проигнорировали. Поэтому мне больше кажется, что "Крокус Сити" сгорел в войне между различными башнями Кремля. Российские силовики сейчас в постоянной борьбе за ресурсы и власть. После теракта одни "башни" станут слабее, другие - наоборот. И я могу допустить, что силовики могут действовать без ведома Путина. Хотя пропаганда продолжит рисовать картинку, что он что-то еще контролирует.

Саид Исмагилов, младший сержант ВСУ, экс-муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма"