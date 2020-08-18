Смерть диктатора

Татьяна Урбанская

В минувшее воскресенье в Беларуси произошло беспрецедентное для этой страны событие – большой Марш за свободу. А с понедельника, 17 августа, стартовала бессрочная общенациональная забастовка. Белорусы, которые до сегодня терпели Александра Лукашенко 26 лет, возмутились простотой, с которой «Саша три процента» нарисовал себе очередную победу на президентских выборах (по данным ЦИК Беларуси, Лукашенко поддержали 80,1% избирателей). После зверств силовиков против населения, мирно протестовавшего на улицах белорусских городов, к «усатому таракану» у людей одно требование: «Уходи!».

Уходить "Батька", похоже, не собирается

Но уходить «Батька», похоже, не собирается. В понедельник, выступая перед рабочими МКЗТ, Александр Лукашенко заявил, что новые выборы объявлять не намерен. «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, новых выборов не будет», - заявил он.

Заявление довольно опрометчивое. Ведь, хотя Лукашенко может льстить ярлык «последнего диктатора Европы», нельзя забывать, чем заканчивалось закручивание гаек, которое никак не могло быть вечным, для других тиранов.

Перечислять их всех, конечно, дело неблагодарное. Но даже если вспомнить нескольких, которые, так сказать, «на слуху», картина для «Батьки» вырисовывается не радужная.

Самый кровавый диктатор Пол Пот был арестован людьми из своего близкого окружения

Возможно, в 21 веке это прозвучит цинично, но инфаркты, инсульты, кровоизлияния в мозг для таких людей – легкая кончина. Причем, нельзя исключать, что и это происходило не без вмешательства со стороны их соратников. К примеру, Пол Пот, которого называют самым кровавым диктатором современности (по некоторым данным, за время своего правления Кампучией (Камбоджей) он загубил до трех миллионов человек при населении страны в восемь с половиной миллионов) был арестован как раз людьми из своего близкого окружения. Его поместили под домашний арест и планировали выдать то ли новым властям Камбоджи, то ли США. Однако до этого Пол Пот не дожил. По официальной версии, он скончался от сердечной недостаточности, но говорят, что его просто отравили.

К слову, Пол Пота мало, кто знал в лицо. В отличие от Бенито Муссолини. Когда дуче пытался бежать из Италии в апреле 1945 года вместе с отрядом немцев, колонна была остановлена партизанами. Немцев согласились пропустить, но Муссолини не спасло, что он был переодет в форму унтер-офицера люфтваффе. Узнаваемость дуче сыграла с ним злую шутку. Вскоре он был расстрелян вместе со своей любовницей, их тела были перевезены в Милан и подвешены за ноги к перекрытиям бензоколонки на одной из площадей. Итальянцы били уже мертвого вождя и плевали ему в лицо. Степень ненависти была настолько велика, что Муссолини после смерти был изуродован до неузнаваемости.

В привязке к ситуации в Беларуси чаще всего вспоминают Чаушеску

Впрочем, в привязке к нынешней ситуации в Беларуси чаще всего вспоминают относительно недавние события в Румынии. Николае Чаушеску, несмотря на многолетнее запугивание населения могущественной службой безопасности «Сикуритате» (существует мнение, что в середине 80-х каждый третий румын был ее осведомителем), не удалось удержать власть.

В историю вошло выступление Чаушеску на митинге в Бухаресте перед «проверенными пролетариями», которых специально свезли в столицу Румынии. Во время его речи «пролетарии» выкрикивали не возгласы одобрения, а «Долой!» и «Крыса!». Очень похоже на то, что произошло с Лукашенко в понедельник.

Николае и Елена Чаушеску стали последними людьми, которых казнили в Румынии

В судьбе Чаушеску этот митинг стал началом конца. Побег четы Чаушеску из Бухареста закончился их задержанием (причем, бывшего вождя и его супругу «сдал» один из водителей, который взялся их подвозить). Суд был быстрым, а приговор ужасным – расстрел. Кстати, Николае и Елена Чаушеску стали последними людьми, которых казнили в Румынии. Вскоре смертная казнь в стране была отменена.

А вот Саддаму Хусейну, можно сказать, повезло. По крайней мере, суд над ним не был бутафорией. С момента задержания Хусейна американскими военными в 2003 году до начала судебного разбирательства прошло почти два года. И специально для этого процесса в Ираке была восстановлена смертная казнь. В 2006 году Саддам Хусейн был повешен. Видео казни, зафиксированное на мобильный телефон, получило широкую известность: когда на шею Хусейна накинули петлю, послышались крики: «Долой диктатуру!» и «Отправляйся в ад!»…

Тираны всегда плохо кончают

Поэтому, сколько бы вождя не боялись и не боготворили, с одной стороны, руководитель государства, сосредоточивший в своих руках всю власть в стране, может гордиться тем, что ни одно решение не принимается без его ведома. И даже сам статус диктатора может кому-то казаться комплиментом. С другой стороны, тираны всегда плохо кончают.

Татьяна Урбанская

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Автор: УНИАН