"Уходи!": рабочие МЗКТ освистали Лукашенко и заставили его замолчать (видео)

Из-за реакции толпы Лукашенко был вынужден прервать свое выступление.

Во время выступления Александра Лукашенко перед рабочими Минского завода колесных тягачей люди начали скандировать лозунг «Уходи!», поставив белорусского лидера в замешательство.

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Видео с митинга опубликовал Telegram-канал Nexta. На нем можно видеть, что из-за реакции толпы Лукашенко был вынужден прервать свое выступление. Президент стоял в растерянности несколько секунд, а затем сказал «Спасибо».

Сегодня на выступлении перед сотрудниками МЗКТ Лукашенко заявил, что в стране не будут проводить новые выборы. «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», – сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.

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Автор: Дмитрий Захаров