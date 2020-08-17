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"Уходи!": рабочие МЗКТ освистали Лукашенко и заставили его замолчать (видео)

13:50, 17 августа 2020
Мир
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Протестующие осадили Лукашенко на митинге / фото УНИАН

Во время выступления Александра Лукашенко перед рабочими Минского завода колесных тягачей люди начали скандировать лозунг «Уходи!», поставив белорусского лидера в замешательство.

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Видео с митинга опубликовал Telegram-канал Nexta. На нем можно видеть, что из-за реакции толпы Лукашенко был вынужден прервать свое выступление. Президент стоял в растерянности несколько секунд, а затем сказал «Спасибо».

Сегодня на выступлении перед сотрудниками МЗКТ Лукашенко заявил, что в стране не будут проводить новые выборы. «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», – сказал он.

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Автор: Дмитрий Захаров

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