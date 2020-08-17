"Уходи!": рабочие МЗКТ освистали Лукашенко и заставили его замолчать (видео)
Во время выступления Александра Лукашенко перед рабочими Минского завода колесных тягачей люди начали скандировать лозунг «Уходи!», поставив белорусского лидера в замешательство.
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Видео с митинга опубликовал Telegram-канал Nexta. На нем можно видеть, что из-за реакции толпы Лукашенко был вынужден прервать свое выступление. Президент стоял в растерянности несколько секунд, а затем сказал «Спасибо».
Сегодня на выступлении перед сотрудниками МЗКТ Лукашенко заявил, что в стране не будут проводить новые выборы. «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», – сказал он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.
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