Сын Трампа поддержал эту "версию" американского пропагандиста.

Скандальный американский пропагандист Такер Карлсон обвинил власти США в "предательстве" Украины.

Соответствующее заявление он сделал во время интервью с Дональдом Трампом-младшим - сыном кандидата в президенты США. Во время разговора журналист поделился "прогнозом", что украинское государство якобы "перестанет существовать через 50 лет".

По версии Карлсона, на территории Украины через несколько десятков лет якобы будут жить мигранты из третьего мира. Такой "прогноз" он выдал во время беседы с сыном 45-го президента США Дональдом Трампом-младшим. США якобы "распродают" украинские территории "иностранным инвесторам".

"Они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет", - заявил Карлсон.

Он также обвинил Вашингтон в том, что ни одно государство "не предало Украину так, как это сделали США".

Трамп-младший добавил, что не знает, какой смысл Вашингтон вкладывает в слова "победа в Украине".

"Что это означает? Речь идет о гибели украинцев и россиян до тех пор, пока они будут уничтожены?" - выдал он.

Пропагандистская деятельность Карлсона

В феврале президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором, среди прочего, заявил, что РФ не начинала войну в 2022-м году.

Немалое количество времени Путин рассказывал Карлсону свою версию истории Украины. Он также сказал, что цель РФ - закончить войну, которую в 2014 году начала Украина.

На днях Такер Карлсон откровенно рассказал об интервью с Путиным. Американский журналист признал, что Кремль обзывает украинцев нацистами, чтобы демонизировать их.

Как сказал Карлсон, попытки Владимира Путина оправдать агрессию против Украины необходимостью провести "денацификацию" - это "самая тупая вещь" и не что иное, как попытка назвать украинцев "злом".

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