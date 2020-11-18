Для разгона демонстрантов полиция применяет водометы и слезоточивый газ.

В Таиланде продолжаются многотысячные акции протеста. Для разгона толпы полиция применяет водометы и слезоточивый газ.

По меньшей мере 55 человек получили ранения, некоторые из которых получили огнестрельные ранения, сообщает REUTERS. По крайней мере 32 человека пострадали от слезоточивого газа и шесть человек получили огнестрельные ранения.

Читайте такжеВ Таиланде не прекращаются антиправительственные акции

Протестующие хотят смещения премьер-министра Прают Чан-охи, бывшего правителя армии, и ограничения полномочий короля.

Как сообщается, протестующие выступают против полиции с самодельными щитами и надувными утками, с помощью которых защищаются от водометов.

Еще одна акция протеста была назначена в центре Бангкока в среду.

Требования протестующих к правительству

Манифестанты вышли на улицы Бангкока, несмотря на действующий запрет на собрания группами более пяти человек и закрытие ряда станций наземного и подземного метро.

"Мы хотим, чтобы Прают Чан-Оча ушел в отставку, чтобы в стране состоялись по-настоящему справедливые выборы. Ситуация накануне была очень плохая, мы хотим показать, что власть принадлежит народу, а не тем, кто находится в правительстве, они не могут подавлять нас с использованием силы", - заявила одна из участниц акции.

Протесты в Таиланде: что известно

Протесты в Таиланде продолжатся уже три месяца.

Протестующие выдвигают требования о реформе тайской монархии.

Шаткая политическая ситуация в Таиланде сохраняется уже многие десятилетия. Долгие годы за власть борются консерваторы и королевская семья - с одной стороны, с другой - сторонники укрепления демократии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН