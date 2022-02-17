Ребенку через два дня должно было исполниться три года, узнали журналисты.

Тайская модель – 26-летняя Вияда Пантови (Soda), которая имеет аккаунт в OnlyFans, во время сьемок очередной порции интимного контента потеряла двухлетнего сына Чаванакона – мальчик был со старшим братом в бассейне и ушел под воду.

Ребенок погиб в понедельник, 14 февраля (отмечался День святого Валентина), в Таиланде на вилле, которую модель и ее муж арендовали, сообщил британский таблоид Mirror.

В материале говорится, что до трагедии Soda позировала в черном бикини перед бассейном, а потом – на бильярдном столе с раздвинутыми ногами. Стоит отметить, что муж модели – фотограф.

Пока мать занималась снимками, и шла вечеринка, ребенок ушел под воду в бассейне. Мальчика госпитализировали, но не смогли спасти. Через два дня ребенку должно было исполниться три года.

Модель уже прокомментировала гибель сына. Пантови утверждала, что ее сердце разбилось, и она больше не хочет жить.

Журналисты отметили, что Soda регулярно позировала в откровенных образах для OnlyFans и других платформ для взрослых.

Напомним, летом прошлого года в американском городе Сент-Луис 34-летняя американка Сабрина Дуниган в день рождения во время пожара потеряла всех своих детей – их было пятеро.

Справка УНИАН. OnlyFans – это сервис подписки на контент, на котором создатели контента могут зарабатывать на подписчиках – "фанатах". Штаб-квартира компании находится в столице Великобритании Лондоне.

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