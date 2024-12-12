Он призывает лидеров продолжать усиливать оборону.

Сейчас для членов НАТО нет непосредственной военной угрозы, однако Альянс не готов к тому, что будет через четыре-пять лет.

С таким заявлением на Concert Noble в Брюсселе выступил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте. Он напомнил, что НАТО уже увеличило оборонные расходы и продолжает усиливать свои военные возможности:

"Со всем этим наше сдерживание хорошее - пока что. Но меня беспокоит завтрашний день. Мы не готовы к тому, что будет через четыре-пять лет. Опасность движется к нам на полной скорости. Мы не должны смотреть в другую сторону. Мы должны встретить ее лицом к лицу: То, что происходит в Украине, может произойти и здесь".

Рютте призвал перейти к мышлению военного времени, иначе страны-члены Альянса не будут находиться в безопасности, независимо от исхода войны. Он добавил, что Москва готовится к длительному противостоянию с Украиной и Западом - об этом свидетельствуют перевод российской экономики на военные рельсы и сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

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НАТО готовится к войне

Полномасштабное нападение России на Украину заставило другие страны пересмотреть свою готовность к обороне. Довольно быстро Швеция и Финляндия приняли решение стать членами Североатлантического Альянса.

В немецкой разведке считают, что в течение шести лет Российская Федерация сможет набраться сил для атак на страны-члены НАТО.

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