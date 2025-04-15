По данным Bloomberg, в черновике заявления атака на Сумы называлась доказательством того, что Россия полна решимости продолжать войну.

США сообщили союзникам по G7, что не поддержат заявление с осуждением самого смертоносного удара России по Украине в этом году, поскольку хотят сохранить возможность продолжения переговоров с Москвой. Об этом пишет Bloomberg.

Администрация президента Дональда Трампа, как сообщают источники издания, уведомила союзников о том, что не может подписать заявление с осуждением удара, поскольку "пытается сохранить пространство для переговоров о мире", пока продолжаются контакты между Белым домом и Кремлём.

Отмечается, что Канада, председательствующая в G7 в этом году, проинформировала партнёров, что без одобрения США выпуск подобного заявления невозможен.

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В проекте заявления G7, с которым ознакомился Bloomberg, говорилось, что удар по Сумам является доказательством решимости России продолжать войну.

Удар РФ по Сумам

В Вербное воскресенье Россия выпустила две баллистические ракеты малой дальности, одна из которых была оснащена кассетными боеприпасами, по украинскому городу Сумы. В результате удара погибли не менее 35 человек, 119 получили ранения, в том числе дети.

Дональд Трамп назвал удар "ужасным", однако без подробностей заявил, что ему сообщили - Россия "совершила ошибку".

Продолжая активно добиваться заключения сделки по завершению военного конфликта, Трамп вновь переложил вину за происходящее на своего предшественника Джо Байдена и Владимира Зеленского.

На Российскую Федерацию, которая убивает украинцев, надо оказывать давление, чтобы заставить ее прекратить совершать преступления против украинцев. Так высокая представительница ЕС Кая Каллас прокомментировала российский удар по Сумам.

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