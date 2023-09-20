Более десятка европейских государств, а также Австралия и Канада в среду обратились в Международный суд ООН с просьбой принять решение о юрисдикции.

Союзники Украины поддержали ее иск о геноциде против России в Международном суде в Гааге, сообщает агентство Reuters.

"Более десятка европейских государств, а также Австралия и Канада в среду обратились в Международный суд ООН с просьбой принять решение о своей юрисдикции в деле, возбужденном Украиной, в котором утверждается, что Россия злоупотребила Конвенцией о геноциде, чтобы оправдать вторжение в Украину", - пишет агентство.

В частности, Германия заявила судьям, что страны "твёрдо верят", что суд обладает юрисдикцией для рассмотрения дела. Представитель Германии Вибке Рукерт заявила, что ее страна очень заинтересована в том, как интерпретируется договор о геноциде, "не в последнюю очередь с учетом нашего прошлого".

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Как отмечает Reuters, в общем в суд обратятся около 32 государств, и все они поддерживают Украину, которая хочет, чтобы суд продолжил рассмотрение дела по существу и пришел к выводу, что Россия должна выплатить репарации за вторжение под ложным предлогом.

Дело о геноциде в Украине - слушание в Международном суде ООН

Украина передала дело в Международный Суд через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Украина утверждает, что Россия злоупотребила Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, принятой после Второй мировой войны, оправдывая свое вторжение предполагаемым геноцидом на востоке Украины.

18 сентября Международный суд ООН возобновил слушания по делу о геноциде в Украине. Россия обратилась в суд с просьбой прекратить дело, заявив, что юридические аргументы Киева были "безнадежно ошибочными" и что Москва на самом деле не ссылалась на договор о геноциде, когда использовала термин "геноцид".

Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут углубляться в суть дела, а вместо этого будут сосредоточены на юридических аргументах по поводу юрисдикции. Ожидается, что суд вынесет решение, можно ли продолжить рассмотрение дела в течение нескольких месяцев.

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