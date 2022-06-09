Столтенберг проинформировал об отмене визита в кратчайшие сроки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил свой визит в Берлин, запланированный на сегодня.

Об этом сообщает ARTE. Минобороны Германии сообщило, что Столтенберг проинформировал об отмене визита в кратчайшие сроки.

Сегодня Столтенберг должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны Кристиной Ламбрехт. Встреча должна была быть посвящена подготовке к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня.

Согласно заявлению правительства Германии, на встрече также должны были рассматриваться вопросы влияния агрессивной войны России в Украине на ситуацию с евроатлантической безопасностью.

По данным Министерства обороны, на повестке дня также стояли вопросы запланированного укрепления восточного фланга НАТО, новая Стратегическая концепция НАТО и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Позже официальный представитель НАТО сообщил, что Столтенберг заболел опоясывающим лишаем.

"Генеральный секретарь проведет запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает из дома", - заявил он агентству Reuters.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что Украина станет частью оборонной стратегии Организации Североатлантического договора на следующие 10 лет.

Соответствующее решение могут принять на саммите Альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года.

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