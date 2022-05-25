Генсек Альянса отметил, что НАТО обязано поддерживать Украину в этой войне в целях самообороны.

У НАТО есть миссия в российско-украинской войне - это поддержка Украины с целью самообороны.

Такое заявление генсек НАТО сделал на панели под названием "Безопасность Европы" в рамках форума в Давосе, передает Анадолу.

"Во-первых, поддержка Украины. Я очень впечатлен украинским народом, украинскими вооруженными силами и украинским политическим руководством. Во-вторых мы обязаны поддерживать Украину в этой войне в целях самообороны", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что союзники по НАТО поддерживают Украину с 2014 года, подчеркнув, что поддержка этой страны имеет свои причины безопасности. Столтенберг напомнил, что Турция, США, Канада и Великобритания, уже много лет поддерживают Украину.

Кроме того, Столтенберг отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит коллективную безопасность, а также укрепит связь между Евросоюзом и НАТО.

Генсек Альянса напомнил, что Россия ранее в ультимативной форме потребовала от Запада гарантий отказа от расширения НАТО.

"Россия хотела видеть меньше сил НАТО у своих границ и начала войну. Однако сегодня у границ РФ стало намного больше сил Альянса", - отметил Столтенберг.

"Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО имеют историческую значимость. Я также осознаю значимость обсуждения темы обеспокоенности, которую озвучивает Турция. Мы не должны забывать об этом. Ни один из союзников НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция, и ни один другой союзник не принял больше беженцев, чем Турция. Поэтому мы должны сесть за стол диалога и найти путь вперед. Я уверен, что мы сделаем это", - сказал генсек.

Столтенберг выразил уверенность в том, что на саммите НАТО, который состоится в следующем месяце в Мадриде, будут приняты "смелые шаги по адаптации союзников к более опасному и конкурентному миру".

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