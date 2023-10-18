Кандидата на пост главы МИД еще не нашли.

В Словакии лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, который неоднократно выступал за прекращение помощи Украине и распространял российские нарративы о войне, может стать не только премьером. Фицо еще не нашел кандидата на должность главы Министерства иностранных и европейских дел, поэтому временно будет занимать и этот пост.

Об этом сообщает агентство SITA. Отмечается, что партнеры Роберта Фицо по коалиции (Словацкая национальная партия и "Голос") уже подали своих кандидатов на должности руководителей министерств. В то же время победитель на выборах Smer-SD своих кандидатов еще не представила.

Фицо отмечает, что проведет переговоры по кандидатам в министры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Видео дня

Формирование нового правительства в Словакии: кто получит ключевые министерства

15 октября партия пророссийского политика Роберта Фицо Smer-SD подписала коалиционное соглашение с партиями "Голос" и Словацкая национальная партия. Известно, что представители СНП возглавят министерства окружающей среды, культуры и новое министерство спорта и туризма.

Кандидаты от Smer-SD получат должности премьер-министра, министра обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства.

В то же время партия "Голос" получит должности глав министерств внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения.

Вас также могут заинтересовать новости: