Эти министерства возглавят представители партии Smer-SD, лидер которой – Роберт Фицо – в предвыборной кампании распространял фейки РФ об Украине.

Антиукраинский лидер словацкой партии Smer-SD, одержавшей победу на выборах, Роберт Фицо хочет ускорить формирование нового правительства. 15 октября его партия подписала коалиционное соглашение с партиями "Голос" и Словацкая национальная партия (СНП).

Как сообщает Aktuality, после этого глава Smer-SD Роберт Фицо планирует представить имена новых министров президенту страны Зузане Чапутовой. Однако сначала этих лиц должны утвердить внутренние органы партии – ожидается, что произойдет это в ближайшие дни.

"Сейчас ничто не мешает нам представить имена кандидатов на должности членов правительства. Также нет препятствий для созыва учредительных заседаний Национального совета", – сказал Фицо после подписания соглашения. Он также добавил, что на следующей неделе уже хочет провести первое заседание новых депутатов, где и утвердят руководство парламента.

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Отмечается, что Фицо спешит с формированием нового правительства, чтобы успеть к запланированному на 27 октября саммиту Европейского совета. Лидер СНП Андрей Данко заявил, что состав нового правительства согласован уже на 80%.

По словам Фицо, Словацкая национальная партия получит министерство окружающей среды, культуры и новое министерство спорта и туризма. Smer-SD получит должность премьер-министра, министра обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства.

В то же время партия "Голос" получит больше ведомств, чем победитель на выборах Smer-SD. Ее члены станут руководителями таких министерств: внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения. Также выдвиженцу от "Голоса" предоставят должность вице-премьера по вопросам европейских фондов и плана восстановления.

Однако конкретные назначения могут встретиться с сопротивлением со стороны Зузаны Чапутовой. Президент страны готова уважать политические назначения, но если экспертиза кандидата или его предыдущая работа будут подвергнуты большим сомнениям, она вмешается.

Роберт Фицо, который выступает за прекращение военной помощи Украины и обещает принять такой шаг, похоже, будет иметь проблемы и с президентом Словакии. На днях он раскритиковал Чапутову за затягивание с назначением правительства. Примечательно, что официально Фицо еще не представил главе страны имена новых министров.

Политические изменения в Словакии

Недавно в Словакии прошли парламентские выборы. По итогам голосования, победу одержала пророссийская партия Smer-SD бывшего премьера страны Роберта Фицо. В прошлый раз он потерял эту должность со скандалом.

Примечательно, что свою предвыборную кампанию Фицо строил, в частности, на антиукраинской риторике. Он обещал прекратить оказание любой помощи Украине и неоднократно распространял нарративы российской пропаганды.

Впоследствии СМИ сообщили, что временное правительство Словакии объявило о прекращении передачи военной помощи Украине, поскольку победители на парламентских выборах выступают против оказания такой поддержки.

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