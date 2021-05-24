Девушка по имени София является гражданкой России, и изучает международное право и европейское законодательство в Европейском гуманитарном университете.

Вместе с белорусским журналистом Романом Протесавичем была задержана его девушка. Так, стало известно, что Европейский гуманитарный университет требует освободить Софию Сапегу - свою студентку и девушку Протасевича, которых 23 мая задержали после принудительной посадки самолета в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", в своем сообщении Университет указывает, что София является гражданкой России, изучает международное право и европейское законодательство и готовилась защищать магистерскую работу. Она вместе с Романом летала в Грецию на отдых.

"В результате спецоперации белорусских властей студентку задержал Следком в Минске на ложных и надуманных основаниях... Софии должна быть оказана немедленная консульская помощь. В дополнение, ЕГУ призывает международных партнеров, доноров и правозащитников помочь освободить Софию", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЕС официально заявил, что борт Ryanair сел в Минске из-за военного самолета БеларусиУниверситет добавляет, что осуждает безнаказанные действия белорусского режима, и выражает солидарность со всеми, кто подвергается преследованиям в Беларуси.

Отмечается, что среди политзаключенных режима Лукашенко уже четверо нынешних или бывших студентов университета.

Европейский гуманитарный университет расположен в Вильнюсе и принимает на учебу студентов из Восточной Европы, где они могут учиться на русском, белорусском и английском и участвовать в программах обмена в странах Европы и США.

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны пришло сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не упомянул, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Ряд европейских стран, а также США и Канада призвали освободить Протасевича и заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент.

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Автор: Ирина Погорелая