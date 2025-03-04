Он отметил, что это стало логическим продолжением череды событий, устроенных командой Трампа.

Конфликт между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме мог быть намеренно спровоцирован американской стороной.

Такое мнение высказал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Bild. "По моему мнению, на этой встрече в Овальном кабинете была не спонтанная реакция на слова Зеленского, а, очевидно, спровоцированная эскалация. Я был несколько удивлен тоном разговора - он не принес никакой пользы", - прокомментировал Мерц.

Он выразил убеждение, что риторика, которая была на встрече с Зеленским, вписывается в общую линию поведения новой администрации США.

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"В том, что мы видели в Вашингтоне, есть определенная последовательность в череде событий последних нескольких недель, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности", - считает Мерц.

Критика Трампа за ссору с Зеленским

Сегодня Трампа раскритиковал и экс-президент Польши Лех Валенса. Он направил американскому президенту письмо с такими словами" "Мы с ужасом и отвращением следили за вашим разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы считаем ваши ожидания того, что Украина должна проявлять благодарность за материальную поддержку, которую США оказывают ей в борьбе с Россией, оскорбительными. Благодарность полагается героическим украинским солдатам, которые проливают свою кровь, защищая ценности свободного мира". Это заявление стало одним из самых резко осуждающих политику Трампа в отношении Киева.

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