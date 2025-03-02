Актеры спародировали политиков, которые присутствовали на встрече с президентом Украины.

В известном американском комедийном шоу Saturday Night Live 1 марта высмеяли поведение и слова президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса во время встречи в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На видео актер Джеймс Джонсон, сыгравший Трампа, говорил актеру, который показывал Зеленского (Майкли Дэй), якобы, президент США "имеет все козыри на руках".

"У меня есть "пропуск". У меня есть "ничья". У меня есть "откат". У меня есть "выйти из тюрьмы бесплатно" - Верховный суд дал мне это", - отметил актер, намекая на популярные настольные игры, которые схожи с Монополией.

После чего "Зеленский" предложил "лидерам Америки" посетить Украину, на что "Вэнс" (актер Боуэн Янг) заявил, что уже "был там с помощью Google Maps), намекнув на настоящие слова вице-президента, который сказал, что видел войну в Украине в Instagram Stories.

Позже "Трамп" сказал, что ему не нравится, что президент Украины одет не в костюм, ведь, мол, кто приходит в Белый дом в неофициальной одежде. После чего в кадр забежал "Илон Маск" (актер Майк Майерс), который был одет в футболку, джинсы и размахивал бензопилой. На что "Трамп" заявил, что внешний вид "Маска" является "очень официальным и уважительным".

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Как писал УНИАН, 28 февраля между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером произошел спор в Белом доме. В частности во время разговора Трамп заявил, что Зеленский должен быть благодарным Штатам, поскольку он "не имеет нужных карт на руках". На что президент Украины ответил, что приехал в США "не в карты играть".

В то же время издание Axios написало, что Трамп был зол еще до спора с Зеленским. Как стало известно, советники президента США попросили команду Зеленского, чтобы на встречу украинский лидер прибыл в деловом костюме, однако он этого не сделал, из-за чего Трамп был и недоволен.

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