В США заявили, что эти дипломаты являются шпионами.

США выдворят 12 российских дипломатов, работающих в представительстве РФ при Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Миссия США при ООН.

"Соединенные Штаты уведомили Организацию Объединенных Наций и Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций о том, что мы начинаем процесс выдворения из состава российского представительства двенадцати сотрудников разведки, которые злоупотребили своими привилегиями проживания в Соединенных Штатах, принимая участие в шпионской деятельности, которая несовместима с нашей национальной безопасностью...", - заявила представитель миссии Оливия Далтон.

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