Блинкен был первым, кто выступил перед законодателями после визита в Киев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не верят в настрой президента РФ Владимира Путина на дипломатическое взаимодействие с Киевом.

Как сообщает "Голос Америки", об этом Блинкен сказал, выступая в сенатском Комитете по международным делам.

"До сих пор мы не видели никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на конструктивные переговоры", - отметил он.

Блинкен был первым, кто выступил перед законодателями после того, как 24 апреля он и министр обороны Ллойд Остин нанесли неожиданный визит в Киев, где два высокопоставленных представителя администрации встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Блинкен отметил, что США ускоряют поставки оружия Украине и что теперь этот процесс обычно занимает всего 72 часа после получения запроса от Украины.

"Территория, захватить которую за каких-нибудь несколько недель еще два месяца назад считало себя способным российское правительство, сегодня прочно принадлежит Украине",– констатировал он.

"В Киеве мы увидели признаки оживающего города: люди ели на улице, сидели на скамейках, гуляли. Мы увидели собственными глазами, что украинцы выиграли битву за Киев" , – пояснил руководитель американской дипломатии.

Выражая стремление США поддержать усилия Украины, направленные на дипломатическое завершение войны, Блинкен добавил, что цель Вашингтона – "убедиться, что (у Украины) есть возможность отразить российскую агрессию и, более того, укрепить свои позиции за столом переговоров".

Госсекретарь отметил, что в ходе переговоров с Россией перед вторжением 24 февраля стало ясно, что жалобы Путина на вступление Украины в НАТО были лишь предлогом.

"Мы стремились привлечь их к обсуждению этих вопросов со всей серьезностью. Из собственных слов президента Путина было совершенно ясно, что речь никогда не шла о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Он с самого начала был убежден, что Украина не имеет права быть суверенной, независимой страной", – сказал Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность США делу помощи Украине. "Я горжусь тем, что Соединенные Штаты сделали в поддержку украинского правительства и народа Украины, и еще более твердо уверен в том, что мы должны продолжать это делать", – сказал Блинкен.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.