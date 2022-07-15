В Иране уже успели откреститься и заявили, что они не собираются передавать дроны в Россию.

Президент страны-агрессора Владимир Путин покидает свой бункер и отправляется в Иран. Диктатор РФ, которую пока еще не объявили спонсором терроризма, будет просить боевые дроны у тех, кто живет в этом статусе не одно десятилетие.

Как говорится в сюжете FreeДом, Россия может получить несколько сот беспилотников иранского производства. В Кремле поспешно заявили, что Путин готовит вояж в Тегеран.

Пока Украина наращивает атаки с воздуха, Россия в небе несет потери в плане дронов. Она задействует даже беспилотники МЧС.

"Поэтому неудивительно, что подсанкционный Путин лично отправляется в подсанкционный Иран выпрашивать дроны", - говорится в сюжете. Следует учесть, что радиус действия некоторых моделей - 7 тыс. км. Также есть образцы, которые могут работать до 20 часов в сутки, а некоторым моделям посильно транспортировать нагрузку до 150 кг.

Журналисты напомнили, как в 2019-м мировому скачку цен на нефть предшествовали удары дронами по объектам Саудовской Аравии. Американская разведка прямо обвинила в этом Иран. Генерал Кеннет Маккензи охарактеризовал иранские беспилотники как "новую и сложную угрозу".

Однако аналитики не верят, что Иран может производить беспилотники в промышленных масштабах. И сомневаются в том, что их смогут экспортировать в РФ.

В Иране уже успели откреститься и заявили, что они не собираются передавать дроны в Россию.

Ранее СМИ сообщали, что на следующей неделе президент России Владимир Путин намерен посетить Тегеран. По сообщению Кремля, в Иране Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В то же время иранские СМИ сообщают, что Путин в Тегеране будет обсуждать углубление экономических связей с Ираном.

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