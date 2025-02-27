По мнению госсекретаря США, пребывание Китая и России "на шее друг друга" не способствует глобальной стабильности.

Соединенные Штаты хотят ослабить связи Китая и России, впрочем, не сея раскола между соседями, которые обладают ядерным оружием. Так стратегию США относительно отношений РФ и КНР очертил государственный секретарь Марко Рубио. Об этом пишет Bloomberg.

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их (России, - ред.) от отношений с Китаем. Я также не думаю, что пребывание Китая и России на шее друг друга хорошо для глобальной стабильности, потому что они оба - ядерные державы", - сказал Рубио.

По словам Рубио, тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США, если Москва станет "постоянным младшим партнером" Пекина, поскольку это будет тогда объединением двух ядерных держав против Вашингтона.

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"Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она это не сможет, потому что станет полностью зависимой от китайцев, поскольку мы отрезали их. Лучшим результатом для нас является иметь отношения с Россией", - отметил госсекретарь Рубио.

Издание напомнило, что Россия особенно сблизилась с Китаем после того, как из-за санкций США она получила доступ к китайским рынкам, а китайский лидер Си Цзиньпин дал российскому диктатору Владимиру Путину "дипломатическое убежище".

Политика США в отношении РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп сделал заявление относительно снятия санкций с России. Президент Соединенных Штатов Америки допустил снятие финансовых ограничений со страны-агрессора в будущем на каком-то этапе, при этом заявив, что пока речь об этом не идет.

Также недавно Трамп отказался называть кремлевского правителя Владимира Путина диктатором, несмотря на то, что ранее так назвал президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на вопрос журналиста о том, может ли он охарактеризовать Путина как диктатора, Трамп сказал: "Я не употребляю эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы посмотрим, как это все получится. Посмотрим, что произойдет".

Стало известно, что президент США Трамп может позволить российским олигархам получать гражданство Соединенных Штатов с помощью "золотой" карточки, которая будет стоить 5 миллионов долларов. При этом Трамп отметил, что среди российских олигархов есть "очень хорошие люди".

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