Мероприятие организуют впервые за последние несколько лет.

В столице США Вашингтоне 3 мая россияне планируют провести пропагандистское шествие "Бессмертного полка", приуроченное к 80-й годовщине завершения немецко-советской войны. Мероприятие организуют впервые за последние несколько лет. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на полученный в распоряжение буклет, который распространили организаторы мероприятия среди русскоязычных групп в Соединенных Штатах.

Отмечается, что действо должно начаться в 15:30 по местному времени в Лафайет-сквере рядом с комплексом Белого дома. После этого шествие отправится по Пенсильвания-авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.

"Пройдем с оркестром, песнями и портретами своих героев", - указано в буклете, который организаторы украсили советской символикой и "георгиевской лентой".

Видео дня

Также запланирован "небольшой концерт" у самого мемориала Второй мировой в центре Вашингтона.

Издание со ссылкой на источники, знакомые с планами, пишет, что организаторы уже получили разрешение муниципальных властей на проведение мероприятия. В то же время в пресс-службе Столичного управления полиции в Вашингтоне, округ Колумбия, не ответили сразу на информационный запрос Укринформа.

Акция "Бессмертный полк" в РФ

Как сообщал ранее УНИАН, на фоне полномасштабной войны против Украины Россия отменила проведение пропагандистских акций "Бессмертный полк" на своей территории. Зато в 2023 году там организовали онлайн-акцию. Россиянам предложили делиться фото своих родственников-ветеранов немецко-советской войны в соцсетях, размещать их на одежде, автомобилях и так далее.

Также в 2023-м Россия провела такую акцию в Демократической Республике Конго. На видео, показанном пропагандистами, участники акции маршировали с плакатами и флагом России, исполняя популярную советскую военную песню "Катюша".

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