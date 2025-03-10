Американские официальные лица утверждают, что возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду, что Украина готова к мирному соглашению. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, США не будут давать никаких гарантий о возобновлении военной или разведывательной поддержки Киева перед важной встречей официальных лиц, которая должна начаться во вторник в Саудовской Аравии.

"Тот факт, что они приезжают сюда на высоком уровне, является для нас хорошим признаком того, что они хотят сесть и готовы двигаться вперед", - заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

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Американские официальные лица утверждают, что возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины, поскольку Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом. Официальные лица говорили на условиях анонимности, чтобы не затронуть деликатные дипломатические дискуссии.

Отмечается, что украинскую делегацию возглавит главный помощник Зеленского Андрей Ермак, а также министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. Зеленский не будет присутствовать на встрече, но будет в Саудовской Аравии, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в ЭрРияде. Украинский чиновник сказал:

"Это отдельные события".

Американские чиновники говорят, что "ресурсная сделка" станет своего рода гарантией безопасности для Украины, поскольку американцы, занимающиеся горнодобывающим бизнесом, будут находиться на месте - соглашение, которое многие украинские чиновники считают недостаточным.

Издание утверждает, что формальное возобновление обмена разведданными между Соединенными Штатами и Украиной может стать результатом встречи на этой неделе.

Переговоры в Саудовской Аравии - детали

The Times писал, что переговоры в Саудовской Аравии станут для Владимира Зеленского последним шансом наладить отношения со США, поскольку его положение выглядит все более опасным.

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что правительство Украины "готово двигаться вперед" в отношении американского плана по прекращению огня с Россией. Об этом сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

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