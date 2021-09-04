Некоторые афганцы ранее были депортированы из США за преступления. В настоящее время власти не приняли решение, что с ними делать.

В США намерены провести дополнительную проверку каждого третьего эвакуированного афганца по причине того, что около 100 человек подозреваются в связях с "Талибаном" и другими террористическими организациями.

Об этом сообщили источники NBC. В частности, двух человек отправят в Косово из-за беспокойства служб безопасности. Там будут проведены дополнительные проверки. Отмечается, что некоторые другие афганцы ранее были депортированы из США за преступления. Власти пока не приняли решение, что с ними делать.

Читайте такжеСША и Германия созывают международную встречу по ситуации в Афганистане

Собеседники NBC отмечают, что власти действуют чрезвычайно осторожно и поэтому подозрения могут не оправдаться. Опасения могли быть связаны с личными данными афганцев - именами, биографиями или номерами в телефонах, передает kommersant.

Захват талибами власти в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана. В тот же день президент страны Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Эвакуация из Афганистана

США завершили вывод войск из Афганистана в конце августа. Вместе с американцами из страны вывозили афганцев, которые сотрудничали с военными до смены власти. Всего США вывезли больше 30 тыс. афганцев.

Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

Автор: Ирина Погорелая