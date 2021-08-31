США завершили вывод войск и эвакуацию американских граждан и беженцев из Афганистана.

Американские военные вывезли часть техники из Афганистана, а еще часть вывели из строя.

Об этом журналистам сообщил глава Центрального командования ВС США, генерал Фрэнк Маккензи, цитирует CNN.

Маккензи отметил, что американцы поддерживали в рабочем состоянии некоторое оборудование до завершения вывода войск и эвакуации граждан в международном аэропорту Кабула.

По его словам, эта техника была "демилитаризована", что означает выведение ее из строя, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование.

Читайте такжеСовбез ООН принял резолюцию по АфганистануВ частности, американцы включили за день до выхода передовую систему защиты C-RAM во время атаки ракетами аэропорта в Кабуле. Две ракеты система перехватила.

"Это сложная и трудоемкая процедура, чтобы сломать эти системы. Поэтому мы их демилитаризовали, чтобы они больше никогда не использовались. И мы просто чувствовали, что важнее защитить наши силы, чем вернуть системы", – подытожил генерал.

Американские военные также оставили около 70 машин MRAPS и противоминных и засадных машин, 27 "Хаммеров", выполнявших роль тактического транспорта, 73 самолета.

Отключили даже самолеты, оставленные в аэропорту.

"Эти самолеты больше никогда не будут летать, они никогда не будут эксплуатироваться кем-либо", – отметил Маккензи.

Соединенные Штаты завершили вывод своего военного контингента и эвакуацию американских граждан и беженцев из Афганистана.

Это означает также завершение военной миссии США в Афганистане, которая началась после серии терактов, совершенных террористической группировкой "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года. За это время погиб 2461 военнослужащий и мирный житель США, а более 20 тысяч были ранены.

Последний эвакуационный самолет ВВС США C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле вчера днем 30 августа.

Захват талибами Афганистана

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" стало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

Автор: Яна Ставская