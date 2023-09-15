США официально обнародовали свои предостережения КНДР относительно вероятного соглашения с Россией.

Любая страна, которая поддерживает Россию в войне в Украине, будет соучастником убийств невинных украинцев.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинга в четверг, комментируя углубление отношений между Россией на КНДР. По ее словам, страна-оккупант находится в отчаянном состоянии поскольку ищет боеприпасы у Северной Кореи.

"Мы следим за ситуацией. Мы публично обнародовали наши предостережения Северной Корее. Передача России любого вида оружия вновь нарушило бы резолюцию Совета Безопасности ООН, за которую сама же Россия голосовала. Поэтому мы поощряем, чтобы Северная Корея не заключала соглашений с Россией о предоставлении какого-либо типа боеприпасов, потому что это приведет к дальнейшей эскалации", - отметила Сингх.

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Возможна сделка КНДР и РФ

Накануне Ким Чен Ын посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Перед началом переговоров мировая пресса писала, что Путин будет просить у Кима оружие для войны против Украины, но никаких конкретных заявлений на эту тему по итогам встречи не было.

Диктатор КНДР во время встречи с Путиным заявил, что РФ "одержит победу над злом в этой священной войне". Встреча состоялась на фоне беспокойства, что Ким заключит соглашение с Путиным о поставках вооружения.

В ГУР МОУ после визита Ким Чен Ына в Россию сделали вывод, что армия оккупантов имеет серьезные проблемы с обеспечением.

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